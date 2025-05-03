Остановить поезд: «Салават Юлаев» принимает «Локомотив». LIVE
Светлана Абуянчикова/РИА Новости
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дома играет с «Локомотивом». На данный момент ярославцы выигрывают серию 2-1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
1-й период
03 мая 14:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
'11
«Салават» пока достаточно жестко действует, 5:0 по силовым. А на табло пока нули.
'10
Красковский в правом круге замкнул передачу Николаева — неточно.
'9
Самонов спасает после броска Каюмова!
'7
Уже шесть бросков заблокировали игроки «Салавата». Очень активны пока ярославцы.
'6
Кирьянов сильно бросил, Самонов отразил шайбу, а Зоркин не позволил Николаеву успеть на добивание!
'5
Хмелевски бросил с неудобной руки, Исаев зафиксировал шайбу.
'4
Радулов мощно щелкнул из-за левого круга — неточно.
'3
Не очень плотная пока игра, шайбу контролирует «Локомотив».
'2
Выиграли вбрасывание гости, после розыгрыша через синюю линию шайба дошла до Красковского. Он бросил — заблокировали уфимцы.
'1
Первый бросок — за «Локомотивом»: Самонов щитком отбил шайбу после щелчка Шалунова в угол.
13:55
Ворота уфимцев сегодня защищает Александр Самонов, у «Локо» в старте — Даниил Исаев.
13:50
Матч начнется в 14:00 мск.
13:45
Добрый день, уважаемые читатели! «Салават Юлаев» в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина принимает «Локомотив».
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