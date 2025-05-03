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Спорт

Остановить поезд: «Салават Юлаев» принимает «Локомотив». LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина-2025, 1/2 финала, 4-й матч. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль). ОНЛАЙН

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Светлана Абуянчикова/РИА Новости
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дома играет с «Локомотивом». На данный момент ярославцы выигрывают серию 2-1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
1-й период
03 мая 14:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
0 : 0
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'11

«Салават» пока достаточно жестко действует, 5:0 по силовым. А на табло пока нули.

'10

Красковский в правом круге замкнул передачу Николаева — неточно.

'9

Самонов спасает после броска Каюмова!

'7

Уже шесть бросков заблокировали игроки «Салавата». Очень активны пока ярославцы.

'6

Кирьянов сильно бросил, Самонов отразил шайбу, а Зоркин не позволил Николаеву успеть на добивание!

'5

Хмелевски бросил с неудобной руки, Исаев зафиксировал шайбу.

'4

Радулов мощно щелкнул из-за левого круга — неточно.

'3

Не очень плотная пока игра, шайбу контролирует «Локомотив».

'2

Выиграли вбрасывание гости, после розыгрыша через синюю линию шайба дошла до Красковского. Он бросил — заблокировали уфимцы.

'1

Первый бросок — за «Локомотивом»: Самонов щитком отбил шайбу после щелчка Шалунова в угол.

'1

Начали!

13:55

Ворота уфимцев сегодня защищает Александр Самонов, у «Локо» в старте — Даниил Исаев.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Салават Юлаев» в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина принимает «Локомотив».

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