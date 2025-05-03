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Олимпийский чемпион из России сохраняет надежду попасть на Игры в США

Борец Роман Власов заявил, что не теряет надежды попасть на Олимпиаду в США
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Kadir Caliskan/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов рассказал в интервью «Газете.Ru», что еще сохраняет надежду принять участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году и завоевать свое третье олимпийское золото.

«Нет никакой надежды на то, чтобы увидеть меня на Играх в Лос-Анджелесе — 2028? Никогда не говори никогда (смеется)! Мне повезло, спортивная среда стала средой моего развития и становления. Время, проведенное на сборах, соревнованиях, мастер-классах, — самое счастливое для меня», — сказал Власов.

Ранее олимпийский чемпион сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) сделал невозможным его участие в Олимпийских играх, так как для получения нейтрального статуса российским спортсменам необходимо доказать отсутствие связей с военными структурами.

Власов является майором Росгвардии и доверенным лицом президента России Владимира Путина.

В настоящее время борец не принимает участие в международных соревнованиях и посвящает свое время работе с юным поколением российских спортсменов, часто проводя мастер-классы.

«Я очень рекомендую всем родителям знакомить своих маленьких детей с миром спорта. Спорт закаляет, воспитывает, мотивирует на качественный рост и всестороннее развитие личности», — отметил Власов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос об уходе из спорта.

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