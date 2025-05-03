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Двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос об уходе из спорта

Борец Роман Власов заявил, что не собирается завершать карьеру
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов рассказал в интервью «Газете.Ru», что пока не планирует завершать карьеру, несмотря на то что лишился возможности участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения российских спортсменов и сложностей с получением нейтрального статуса.

«Завершил ли я свою спортивную карьеру? Нет. Я остаюсь в спорте. Изменился контингент, окружающий меня. Я даю мастер-классы. В разных городах встречаюсь с юными борцами, отрабатываю с ними технику борьбы», — рассказал Власов.

Олимпийский чемпион отметил, что старается помогать юному поколению не только советами касательно спорта, но и нравственными наставлениями.

«Мы говорим о жизни, нравственных ценностях, анализируем истории великих борцов. В моем становлении очень важную роль играли тренеры, ярким примером для подражания был Александр Карелин. Преемственность в спорте имеет наиважнейшее значение. Теперь наступила моя очередь делиться опытом, раскрывать секреты успеха», — сказал Власов.

Также трехкратный чемпион мира отметил, что теперь может уделять много времени своей семье и воспитанию сыновей, которых он водит на дополнительные занятия.

«Мой день расписан по минутам — бассейн, садик, школа раннего развития. Я участвую в различных социально-значимых проектах и уделяю время своей семье и близким», — сказал борец.

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