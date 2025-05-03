Олимпийский чемпион из России рассказал, как МОК разрушил его мечту

Борец Роман Власов заявил, что МОК сделал невозможным его участие в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что отстранение российских спортсменов от международных соревнований разрушило его мечту завоевать третье золото Олимпийских игр.

Теперь для выступления на мировых турнирах российские атлеты должны получать нейтральный статус, однако для этого необходимо не иметь связей с военными структурами. Власов является военнослужащим Росгвардии.

«Я поддерживаю форму, тренируюсь в зале, но даже при хороших кондициях выступление на Олимпиаде стало невозможным, — сказал борец. — Не то чтобы я перестал мечтать. Обстоятельства оказались сильнее нас.

Я — майор Росгвардии, доверенное лицо президента России по подготовке к выборам. Перед парижской Олимпиадой мне исполнилось 32 года, это хороший возраст для активной спортивной деятельности. Но, как я сказал выше, функционеры Международного олимпийского комитета (МОК) сделали невозможным выступление нашей команды».

Накануне Олимпийских игр в Париже — 2024 только 10 российских борцов получили от МОК нейтральный статус, а вместе с ним — право на участие в соревнованиях.

Среди допущенных спортсменов не оказалось всех лидеров сборной России. По этой причине вся команда решила бойкотировать Олимпиаду в полном составе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион ответил на вопрос об уходе из спорта.