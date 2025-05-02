«Хочет привлечь внимание»: в Госдуме оценили письмо Гашека про угрозы Медведева

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила желанием привлечь внимание письмо бывшего чешского голкипера Доминика Гашека в международные организации по поводу слов Дмитрия Медведева. Ее слова приводит РИА Новости.

«Они ему объяснят перевод, хотя Гашек, наверное, прекрасно понимает, что сказал Медведев, — он ему не угрожал. Гашек просто хочет привлечь внимание к этой теме. В словах Дмитрия Анатольевича был сарказм, потому что тот много чего говорил. Он имел в виду, что он сам это должен сделать, а не то, что с ним это сделают», — сказала Журова.

Гашек 22 апреля заявил, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему. В IIHF сообщили, что собираются рассмотреть его обращение.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашека предложили положить в больницу для лечения паранойи из-за слов про Медведева.