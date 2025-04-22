Гашек направил письма в МОК и IIHF, в которых написано, что Дмитрий Медведев угрожал его убить

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек рассказал в соцсетях, что направил письма в Международный олимпийской комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал его убить.

«Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Также я снова предложил помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой спецоперации», — написал Гашек.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Медведев поздравил Овечкина с рекордом.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

Ранее экс-ведущая СКА ТВ заявила, что Гашеку пора на эвтаназию.