В IIHF рассмотрят жалобу Гашека на Медведева

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит письмо олимпийского чемпиона 1998 года чеха Доминика Гашека по поводу публикаций с якобы угрозами со стороны Дмитрия Медведева в его социальных сетях. Об этом сообщил глава организации Люк Тардиф в комментарии РИА Новости.

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета IIHF», — заявил Тардиф.

Гашек 22 апреля заявил, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашека предложили положить в больницу для лечения паранойи из-за слов про Медведева.