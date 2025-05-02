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Гашека предложили положить в больницу для лечения паранойи из-за слов про Медведева

Чемпион ОИ Васильев предложил родственникам Гашека положить его в клинику
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Alexander Chernykh/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что бывшему чешскому голкиперу Доминику Гашеку нужно пройти стационарное лечение от паранойи. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Так он отреагировал на слова Гашека, заявившего, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему.

«Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение. Это действительно паранойя, если он воспринимает иронию Дмитрия Медведева как угрозу», — заявил он.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее стали известны подробности жалобного письма Гашека о Медведеве.

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