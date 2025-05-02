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«Спорное судейство»: игрок ЦСКА о матче с «Зенитом»

Игрок ЦСКА Лукин о матче с «Зенитом» в Кубке России: уверен, мы пройдем дальше
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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин выразил уверенность, что команда сумеет отыграться у петербургского «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России и выйдет в суперфинал турнира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мы недовольны, мы ехали за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но сегодня было достаточно спорных единоборств, когда было 50 на 50. <...> Конечно, мы возьмем реванш в Москве. Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше», — заявил Лукин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первый мяч в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

Ранее еще один игрок ЦСКА подверг критике судейство в матче с «Зенитом».

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