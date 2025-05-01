Футболист ЦСКА о судействе в матче с «Зенитом»: в Санкт-Петербург можно просто не приезжать

Игрок ЦСКА Дивеев об игре с «Зенитом»: мне просто жалко мою команду

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев раскритиковал судейство в матче Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита», передает РИА Новости.

«Отличное судейство, можно сюда просто не приезжать, мне просто жалко мою команду», — сказал Дивеев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

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