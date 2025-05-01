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Российский вратарь побил рекорд Акинфеева в еврокубках

Хайкин побил достижение Акинфеева, сыграв в 20 матчах еврокубка за сезон
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Reuters

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин превзошел достижение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева по количеству матчей, сыгранных в еврокубках в одном сезоне.

1 мая норвежцы играют против лондонского «Тоттенхэма» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. На данный момент счет 0:3.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта игра стала 20-й для Хайкина в нынешнем еврокубковом сезоне — он защищал ворота «Буде-Глимта» в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, а также 15 матчах Лиги Европы.

В сезоне-2004/05 Акинфеев сыграл 19 игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что тренер и игрок «Интера» получили дисквалификацию за связи с мафией.

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