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Спорт

Российский вратарь тащит норвежский клуб в финал еврокубка. LIVE

Футбол. Лига Европы. Полуфинал. «Тоттенхэм Хотспур» - «Буде-Глимт». ОНЛАЙН

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Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Global Look Press
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина играет с лондонским «Тоттехэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
1-й тайм
01 мая 22:00
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1' Джонсон
1 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон, Англия
1-й тайм

1' Джонсон

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6'

С правой ноги со средней дистанции пробивает Мэддисон, мяч проходит мимо.

3'

Соланке нарушает правила на чужой половине поля.

1'

Гол! Джонсон с линии вратарской пробивает головой в противоход Хайкину после скидки от Педро Порро! Неудачное начало для гостей, 1:0!

22:02

Игра началась! Поехали!

21:55

«Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Нильсен, Гундерсен, Шевольд, Сальтнес, Хеуге, Фет, Бломберг, Хег, Мяяття.

21:50

«Тоттенхэм»: Викарио, Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Биссума, Джонсон, Мэддисон, Ришарлисон, Соланке.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/2 финала Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина играет с лондонским «Тоттехэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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