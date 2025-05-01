Тоттенхэм Хотспур

С правой ноги со средней дистанции пробивает Мэддисон, мяч проходит мимо.
Соланке нарушает правила на чужой половине поля.
Гол! Джонсон с линии вратарской пробивает головой в противоход Хайкину после скидки от Педро Порро! Неудачное начало для гостей, 1:0!
Игра началась! Поехали!
«Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Нильсен, Гундерсен, Шевольд, Сальтнес, Хеуге, Фет, Бломберг, Хег, Мяяття.
«Тоттенхэм»: Викарио, Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Биссума, Джонсон, Мэддисон, Ришарлисон, Соланке.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/2 финала Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина играет с лондонским «Тоттехэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.