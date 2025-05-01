Экс-футболист рассказал, видит ли он Карпина на посту главного тренера «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что не видит Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не думаю, что все складывается по какому-то сценарию. В любом случае, Карпин бы довел «Ростов» до конца сезона и возглавил бы «Динамо» уже в новом сезоне. Не думаю, что это был план убрать Личку и поставить Карпина», — сказал Угаров.

1 мая «Динамо» уволило с поста главного тренера команды Марцела Личку.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее Карпин рассказал, готов ли он возглавить «Динамо».