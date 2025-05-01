Карпин рассказал, готов ли он возглавить «Динамо»

Карпин о возможном назначении на пост тренера «Динамо»: со мной не связывались

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что с ним не связывались по поводу работы в московском «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Я здесь при чем? Нет, конечно, со мной не связывались», — сказал Карпин.

1 мая «Динамо» уволило с поста главного тренера команды Марцела Личку.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее стало известно будущее Лички после увольнения из клуба.