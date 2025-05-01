Главный тренер «Динамо» покидает свой пост

Марцел Личка покидает пост главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба команды в Telegram-канале бело-голубых.

«Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что под руководством Лички «Динамо» демонстрировало атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевало бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» объяснил, чего не хватило команде со «Спартаком».