Мостовой готов возглавить «Динамо»

Мостовой заявил, что был бы готов возглавить «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы готов возглавить московское «Динамо», передает РИА Новости.

«Был бы готов возглавить «Динамо». Другое дело, что моя лицензия не дает права быть главным, только помощником. Наверное, решение уволить Личку не совсем верное, все-таки оставалось четыре тура», — сказал Мостовой.

1 мая «Динамо» уволило с поста главного тренера команды Марцела Личку.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

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