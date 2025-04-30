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Российский тренер призвал не записывать «Барселону» в финалисты Лиги чемпионов

Р. Билялетдинов: «Интер» может доставить серьезные проблемы «Барселоне»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Интер» может доставить «Барселоне» немало проблем.

«Я бы не спешил записывать «Барселону» в финалисты Лиги чемпионов. И итальянский чемпионат, и испанский, сложны по своему. Интересно узнать, будет ли «Барселона» менять тактику в обороне под «Интер». Итальянцы могут доставить очень серьезные проблемы — у «Интера» есть то, что предложить «Барселоне». То, что будет крайне неудобно», — сказал Билялетдинов.

Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» состоится на стадионе «Олимпико» и начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Клеман Тюрпен из Франции. Ответная игра пройдет 6 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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