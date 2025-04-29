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«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
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Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Французский «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой игре с передачи грузина Хвичи Кварацхелии забил Усман Дембеле на 4-й минуте. На 47-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего «Арсенала» Микеля Мерино из-за положения вне игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Ответная встреча в этой паре состоится 7 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что пытавшийся напасть на судью игрок получил дисквалификацию.

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