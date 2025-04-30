18-летняя Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Испании

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, проиграв американке Кори Гауфф.

Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 5:7, 1:6 не в пользу россиянки. За это время Андреева выполнила четыре эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех. В активе Гауфф один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 16.

Следующим соперником Гауфф станет Ига Швентек из Польши, которая в трех партиях переиграла американку Мэдисон Киз со счетом 0:6, 6:3, 6:2.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российский теннисист извинился за оскорбление судьи на турнире в Испании.