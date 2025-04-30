Российский теннисист извинился за оскорбление судьи на турнире в Испании

Российский теннисист Святослав Гулин принес извинения за то, что оскорбил судью во время матча турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Испании против Алехо Санчеса Килеса. Слова россиянина приводит Telegram-канал TBN Tennis.

«Мы играли, был третий час игры и были нервы накалены. Мне показалось, что меня засуживать начали. Я, к сожалению, спустя два розыгрыша не смог сдержать эмоции и дал слабину», — заявил Гулин.

Инцидент произошел при счете 4:0 в пользу Гулина в решающем, третьем сете. Позже его дисквалифицировали, а также оштрафовали на €2 тыс. Теннисист заявил, что у него нет денег на оплату штрафа, в связи с чем и был открыт сбор на сайте TBN Tennis Team.

22-летний Гулин занимает 413-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В марте он выиграл два турнира ITF в Турции подряд.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Испании.