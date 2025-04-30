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«Глупое поведение»: в Госдуме призвали наказать украинцев, провоцировавших Овечкина

Журова хочет, чтобы в НХЛ наказали украинских активистов за оскорбления Овечкина
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова призвала наказать украинских активистов, которые провоцировали российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Глупое, конечно, поведение украинцев. За такое их нужно как минимум выводить с арены и не пускать на матчи. НХЛ должна строго пресекать и наказывать. Украинцы оскорбляли не только Овечкина, но и команду «Вашингтон», капитаном которой является Саша. Не думаю, что в НХЛ приемлемы такие вещи», — сказала Журова.

28 апреля двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как Овечкина пытались провоцировать украинские активисты незадолго до того, как он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

В ночь на 28 апреля «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не отметился результативными баллами. «Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее определился первый четвертьфиналист Кубка Стэнли.

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