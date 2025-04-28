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«Убирайся домой»: украинцы пытались провоцировать Овечкина в Канаде

Фетисов рассказал, что украинцы провоцировали Овечкина перед матчем НХЛ в Канаде
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Алексей Алексеев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, как российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пытались провоцировать украинские активисты незадолго до того, как он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит ТАСС.

«Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде — там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: «Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, «убирайся домой». Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», — поделился он.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

В ночь на 28 апреля «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не отметился результативными баллами. «Вашингтон» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч серии состоится 1 мая. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Монреаля» заявил, что Овечкин заслужил дисквалификацию.

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