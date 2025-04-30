Определился первый четвертьфиналист Кубка Стэнли

»Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась в овертайме со счетом 5:4. В составе победившей команды голом отметился российский хоккеист Андрей Свечников, также шайбы забросили Тейлор Холл, Джексон Блейк, Себастьян Ахо, который оформил дубль и забросил победную шайбу в овертайме. За «Дэвилз» в этом матче отличились Доусон Мерсер, Тимо Майер, Нико Хишир и Стефан Ноэсен.

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу, ассистировав Свечникову, а российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 31 бросок соперников по своим воротам из 35.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию Кубка Стэнли с результатом 4-1 и стала первым четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира. В следующем раунде плей-офф НХЛ «Каролина» сразится с победителем противостояния между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». В этой серии впереди «столичные» после четырех матчей — 3-1.

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед матчем плей-офф.