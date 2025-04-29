Пытавшийся напасть на судью игрок получил дисквалификацию

COPE: Рюдигер, который пытался напасть на судью, дисквалифицирован на шесть игр

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил дисквалификацию на шесть матчей за агрессивное поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на COPE.

Источник утверждает, что уже к тому моменту замененный немец, находясь в технической зоне, бросил льдом в главного арбитра встречи, после чего проигнорировал красную карточку и продолжал попытки приблизиться к судье. Также известно, что на два матча отстранен Лукас Васкес: он выходил на поле после замены и демонстрировал «жесты несогласия» с решениями арбитра.

Полузащитнику Джуду Беллингему отменили красную карточку — его удалили после финального свистка за грубость в адрес арбитра, однако апелляция клуба оказалась успешной.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

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