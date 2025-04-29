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Российский тренер оценил перспективы «Спартака» в концовке сезона

Р. Билялетдинов: «Спартак» будет бороться за медали, но и кубком не стоит жертвовать
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московскому «Спартаку» стоит продолжать борьбу и в чемпионате, и в кубке.

«Конечно, «Спартак» приложит максимум усилий, чтобы зацепиться за медали. Но кубком жертвовать не стоит: для всех оставшихся коллективов, которые уже вряд ли претендуют на чемпионство, завоеванный трофей — отличный шанс сделать так, чтобы сезон был признан успешным. Каждая команда не откажется и будет бороться за то, чтобы выиграть его», — сказал Билялетдинов.

Встреча 26-го тура между «Спартаком» и ЦСКА завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В Кубке России «красно-белые» продолжают борьбу в Пути регионов. В 1/2 финала нижней сетки «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Начало этой встречи на стадионе «Лукойл Арена» запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

Ранее была названа причина спада «Спартака».

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