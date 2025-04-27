«Сыграло с ними злую шутку»: названа причина спада «Спартака»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин предположил, что могло стать причиной спада у московского «Спартака». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В конце осенней части спартаковцы показывали великолепный футбол, раздавалось много хвалебных слов в их адрес. Их уже чуть ли не провозгласили чемпионами – возможно, они сами в это уверовали, что сыграло с ними злую шутку. Весной у них нет того куража и той страсти. Что-то, видимо, надломилось. Как вариант, могла сказаться покупка новичков», — отметил он.

26 апреля в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем стадионе уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее поражение от ЦСКА назвали трагедией для «Спартака».