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Суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ
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Telegram-канал «ФК «Динамо» Махачкала»

Суперкомпьютер Opta за четыре тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ) спрогнозировал победу «Краснодара» в турнире.

Шансы «Краснодара» на победу в чемпионате — 68,4%.

На втором месте идет петербургский «Зенит» (29,9%), на третьем — столичный ЦСКА (1,1%).

Шансы московского «Спартака» составляют менее 1%.

В 26-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо», а главный преследователь, петербургский «Зенит», сыграл вничью с динамовцами московскими.

За четыре игры до окончания первенства у коллектива Мурада Мусаева 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН».

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ.

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