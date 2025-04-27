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Экс-тренер «Спартака» оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ

Гладилин: второго такого шанса у «Краснодара» выиграть РПЛ не будет
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что у «Краснодара» есть реальные шансы выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в этом сезоне. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ведущим игрокам нужно давать паузу. Считаю, что тот запас очков, который есть, и те игры, которые у «Краснодара» остались, у команды есть реальные шансы. Второго такого шанса у «Краснодара» не будет», — заявил Гладилин.

В 26-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо», а главный преследователь, петербургский «Зенит», сыграл вничью с динамовцами московскими.

За четыре игры до окончания первенства у коллектива Мурада Мусаева 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

Ранее игрок клуба РПЛ получил страшную травму.

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