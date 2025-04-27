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Стало известно, где продолжит карьеру тренер «Реала»

The Athletic: Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании сезона
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Kirsty Wigglesworth/AP

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб в конце сезона и возглавит сборную Бразилии. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что именно 65-летний специалист будет готовить бразильцев к чемпионату мира 2026 года. Также отмечается, что на клубном чемпионате мира «Реал» будет тренировать уже другой наставник.

После 33 туров в чемпионате Испании «Реал» занимает второе место. У коллектива 72 очка, а отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре балла. 26 апреля мадридцы уступили в финале Кубка Испании, а 16 апреля вылетели из Лиги чемпионов, проиграв лондонскому «Арсеналу».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее ПАОК Чалова и Оздоева вышел на третье место в чемпионате Греции.

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