Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ПАОК Чалова и Оздоева вышел на третье место в чемпионате Греции

ПАОК обыграл «Панатинаикос» со счетом 2:1 в чемпионате Греции
close
FC PAOK

Греческий ПАОК обыграл «Панатинаикос» в четвертом туре плей-офф чемпионата Греции.

Встреча, которая состоялась в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай вывел «Панатинаикос» вперед уже на 3-й минуте. На 35-й минуте Яннис Михайлидис сравнял счет, а победный гол для ПАОКа забил Мади Камара на 59-й минуте.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 75-й минуте. Магомед Оздоев пропустил встречу из-за перебора желтых карточек.

Благодаря этой победе, ПАОК поднялся на третью строчку в национальном первенстве, набрав 55 очков. «Панатинаикос» идет вторым с 56 баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами