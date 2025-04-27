ПАОК Чалова и Оздоева вышел на третье место в чемпионате Греции

Греческий ПАОК обыграл «Панатинаикос» в четвертом туре плей-офф чемпионата Греции.

Встреча, которая состоялась в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Бывший защитник «Локомотива» Тин Едвай вывел «Панатинаикос» вперед уже на 3-й минуте. На 35-й минуте Яннис Михайлидис сравнял счет, а победный гол для ПАОКа забил Мади Камара на 59-й минуте.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 75-й минуте. Магомед Оздоев пропустил встречу из-за перебора желтых карточек.

Благодаря этой победе, ПАОК поднялся на третью строчку в национальном первенстве, набрав 55 очков. «Панатинаикос» идет вторым с 56 баллами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии.