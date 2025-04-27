«Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Кубок Испании

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в финале Кубка Испании по футболу. Матч прошел в Севилье и завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ханса-Дитера Флика.

В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Подготовке к финалу сопутствовали скандалы. За день до игры «Реал» отменил тренировку. Назначенный на финал арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции после критики со стороны клубного телевидения «Реала». Накануне финала мадридские журналисты обвиняли судью в предвзятости и вспоминали работу Бенгоэчеа на VAR в матче с «Атлетико» в феврале.

Ранее в ЦСКА заявили о раздражении судьями.