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«Реал» не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Juan Medina/Reuters

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл мадридский «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва счет открыл игрок «Арсенала» Букайо Сака. Через две минуты Винисиус Жуниор сравнял счет, но под занавес встречи Габриэл Мартинелли установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее мюнхенская «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов.

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