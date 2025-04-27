Игрок клуба РПЛ получил страшную травму

Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил тяжелую травму ноги в матче 26‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Инцидент произошел в конце первого тайма. В конце первого тайма Дзиов столкнулся с Ильей Рожковым и его нога согнулась в неестественном положении. Футболист «Факела» получил перелом и его увезли с поля на электромобиле, Рожкова также заменили.

В момент написания новости встреча продолжается. В середине второго тайма счет равный — 1:1. На 22-й минуте «Факел» вперед вывел Владимир Ильин, на 56-й минуте равновесие восстановил Руслан Безруков.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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