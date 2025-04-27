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В «Реале» пожаловались на судейство в финале Кубка Испании

Беллингем пожаловался на судейство в финале Кубка Испании против «Барселоны»
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Violeta Santos Moura/Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в перерыве финального матча Кубка Испании с «Барселоной» пожаловался на работу арбитров. Об этом сообщает аккаунт r/Barca в Reddit.

«Все — в их пользу! Все спорные моменты — в их пользу!» — прокричал Беллингем.

После этого момента защитник Антонио Рюдигер напомнил англичанину о том, что его слышат все, и Беллингем перестал жаловаться.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Подготовке к финалу сопутствовали скандалы. За день до игры «Реал» отменил тренировку. Назначенный на финал арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции после критики со стороны клубного телевидения «Реала». Накануне финала мадридские журналисты обвиняли судью в предвзятости и вспоминали работу Бенгоэчеа на VAR в матче с «Атлетико» в феврале.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» может быть дисквалифицирован за попытку нападения на судью.

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