Игрок «Реала» может быть дисквалифицирован за попытку нападения на судью

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию за попытку нападения на арбитра в конце матча с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Рюдигер вышел в стартовом составе и отыграл 111 минут, после чего был заменен. Инцидент произошел уже в самом конце матча. Футболист потерял самообладание после фола Килиана Мбаппе на Эрике Гарсии, за что он получил красную карточку. После этого он попытался прорваться к арбитру, его сдержали партнеры по команде.

Игрок после этого бросил в судью пакет со льдом. В один из моментов Рюдигера увели в раздевалку, однако он вернулся и вновь попытался прорваться к судье.

Футболиста могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Педри, Ферран Торрес и Жюль Кунде. У «Реала» мячи забили Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени. Для «Барселоны» эта победа стала 32-й в истории турнира. «Реал» выигрывал Кубок Испании 20 раз.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.

Подготовке к финалу сопутствовали скандалы. За день до игры «Реал» отменил тренировку. Назначенный на финал арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции после критики со стороны клубного телевидения «Реала». Накануне финала мадридские журналисты обвиняли судью в предвзятости и вспоминали работу Бенгоэчеа на VAR в матче с «Атлетико» в феврале.

Ранее в «Реале» ответили, стоит ли кого-то винить после поражения от «Барселоны».