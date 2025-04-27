Олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера

Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка объяснил, что его смущает в допинговом деле Янника Синнера. Его слова приводит Eurosport.

«Что не так с делом Синнера? То, как оно было рассмотрено, коммуникация в целом. Информация не была обнародована сразу, и это подрывает доверие. Кого-то дисквалифицировали на два года за то, что они забыли указать точный адрес… Дело Янника вредит теннису», — заявил Вавринка.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию Синнера.