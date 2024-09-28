WADA требует дисквалифицировать первую ракетку мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира Янника Синнера, сообщает сайт организации.

«WADA требует отстранения Синнера на срок от одного до двух лет. Мы не требуем аннулирования каких-либо результатов, за исключением решений, которые уже были вынесены», — говорится в заявлении.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее WADA не стало оспаривать оправдание пойманного на допинге Синнера.