В WADA объяснили дисквалификацию первой ракетки мира

WADA о дисквалификации Синнера: он несет ответственность за небрежность команды

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило официальный релиз по дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера, идущего на первом месте в мировом рейтинге. В организации постановили, что спортсмен не собирался нарушать правила и не получил выгоды от приема запрещенных препаратов.

«Однако, согласно Кодексу и прецедентам Спортивного арбитражного суда (CAS), спортсмен несет ответственность за небрежность своей команды. Учитывая уникальность обстоятельств данного случая, WADA сочло оправданным назначить трехмесячную дисквалификацию», — заявили в организации.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее пойманных на допинге теннисистов признали чемпионами мира.