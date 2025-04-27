Мостовой назвал фаворита РПЛ после поражения «Спартака» от ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 26-го тура и заявил, что считает «Краснодар» главным претендентом на победу в нынешнем сезоне.

«Теперь точно можно сказать, что «Спартак» выбыл из гонки за чемпионство. Благодаря ЦСКА. ЦСКА, в принципе, тоже не так далеко ушел от «Спартака». Они просто поменялись местами. «Зенит» потерял очки, «Краснодар» чудом спасся в Махачкале. Я думаю, что краснодарская команда теперь должна удержать преимущество», — заявил Мостовой.

26 апреля столичный «Спартак» на домашней арене проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:2. Петербургский «Зенит» и «Динамо» из Москвы в этом туре поделили очки, встреча завершилась со счетом 1:1, а «Краснодар» вырвал победу у махачкалинского «Динамо» — 3:2.

«Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 баллов. Идущий вторым «Зенит» отстает от лидера на четыре очка. Замыкает тройку лидеров армейский клуб, имеющий в активе 51 очко. «Спартак» идет на четвертой позиции, имея на балл меньше, чем армейцы.

Ранее в ЦСКА заявили о раздражении судьями.