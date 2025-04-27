В ЦСКА заявили о раздражении судьями

Главный тренер московского ЦСКА после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (2:1) заявил, что его команде не требовалось эмоциональной подпитки перед игрой. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Никакой дополнительной мотивации перед матчем со «Спартаком» не нужно, такие матчи выжимают наибольшее эмоции от тренеров, игроков, фанатов и журналистов. Нас многие считали аутсайдерами перед этой встречей, СМИ в нас почти не верили. В этом сезоне ни разу судья не назначал нам пенальти, только через VAR. Это вызывает раздражение, но больше не буду ничего говорить», — заявил Николич.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее в ЦСКА объяснили победу над «Спартаком».