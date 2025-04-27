В ЦСКА объяснили победу над «Спартаком»

Тренер ЦСКА Николич заявил, что его команда заслужила победу над «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (2:1) заявил, что его команда одержала важную и заслуженную победу. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Получилось настоящее горячее московское русское дерби! Поздравляю нашу команду с этой отличной победой, поздравляю всех наших болельщиков, спасибо за гостеприимство Деяну и «Спартаку» — было горячо, но без тех ситуаций, которые были на наших стадионе. Готовимся к следующей игре, нам предстоит тяжелый выезд в Санкт-Петербург на кубковую игру с «Зенитом», — заявил Николич.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее в «Спартаке» заявили, что все под контролем.