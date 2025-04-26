В «Спартаке» заявили, что все под контролем

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:2) заявил, что не согласен с тезисом о нехватке дисциплины в коллективе. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда ты готовишься к матчу, ты веришь в определенную идею. В текущей схеме ЦСКА, по которой играет Николич, нет вингеров — мы хотели этим воспользоваться. В целом, я считаю, что второй тайм был более содержательным, чем первый, возможно где-то нам не дали пробить пенальти. Мне не в чем упрекнуть своих ребят, если бы я мог выбрать иной состав, то я бы ничего не стал менять. Я поздравляю Марко с этой победой. Мы продолжаем наши турнирные задачи, впереди нас ждет дерби. Мы хотим бороться за трофей и то, чтобы сезон завершился хорошо. Повторюсь, все под контролем, нехватки дисциплины я не вижу», — заявил Станкович.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее Деян Станкович взял вину на себя за поражение от ЦСКА.