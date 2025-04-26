Удар Барко после подачи Пруцева легко берет Акинфеев.
Отлично с разворота пробил Угальде, мяч пролетел выше перекладины.
Виллиан Роша выбил мяч головой после подачи с корнера.
Абдулкадыров выбил мяч на угловой после прострела от Мартинса.
Кисляк оказался на газоне после контакта с Мартинсом.
Бонгонда подыграл себе рукой по ходу атаки, судья дает свисток.
Невероятно шумно внутри «Лукойл Арены» сегодня — проданы абсолютно все билеты, которые были выпущены для реализации. Точные цифры посещаемости мы узнаем ближе к концу игры — кажется, во второй раз в 2025 году для «Спартака» она превысит 40 тысяч.
Стартовые минуты игры остаются за красно-белыми.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» сыграет с ЦСКА в столичном дерби. Начало матча — в 19.30 мск.