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Спорт

Главное дерби страны: «Спартак» против ЦСКА. LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Лукойл Арене» встречаются столичные «Спартак» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
26 апреля 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

4' Мартинс

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Удар Барко после подачи Пруцева легко берет Акинфеев.

14'

Отлично с разворота пробил Угальде, мяч пролетел выше перекладины.

13'

Виллиан Роша выбил мяч головой после подачи с корнера.

12'

Абдулкадыров выбил мяч на угловой после прострела от Мартинса.

9'

Кисляк оказался на газоне после контакта с Мартинсом.

7'

Бонгонда подыграл себе рукой по ходу атаки, судья дает свисток.

5'

Невероятно шумно внутри «Лукойл Арены» сегодня — проданы абсолютно все билеты, которые были выпущены для реализации. Точные цифры посещаемости мы узнаем ближе к концу игры — кажется, во второй раз в 2025 году для «Спартака» она превысит 40 тысяч.

3'

Стартовые минуты игры остаются за красно-белыми.

19:32

Игра началась! Поехали!

19:15

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

19:10

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

19:05

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» сыграет с ЦСКА в столичном дерби. Начало матча — в 19.30 мск.

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