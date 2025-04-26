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Невероятно шумно внутри «Лукойл Арены» сегодня — проданы абсолютно все билеты, которые были выпущены для реализации. Точные цифры посещаемости мы узнаем ближе к концу игры — кажется, во второй раз в 2025 году для «Спартака» она превысит 40 тысяч.