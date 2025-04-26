Тренер «Спартака» назвал виновного в поражении от ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:2) заявил, что берет вину за поражение на себя. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Это ошибки. Да, была серия ошибок, но это не говорит о дисциплине. Мы проиграли дерби, я беру всю вину на себя. Ребята отдали все силы на поле в дерби, мне их не в чем упрекнуть. Могли ли мы сыграть лучше? Да, вполне. Могли ли хуже? Тоже да. Я совершенно не согласен с тем, что я не контролирую команду», — заявил Станкович.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее Валерий Карпин двумя словами описал матч ЦСКА и «Спартака».