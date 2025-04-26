Карпин двумя словами описал матч ЦСКА и «Спартака»

Тренер Карпин заявил, что ему понравился матч между ЦСКА и «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин двумя словами отреагировал на матч между московскими ЦСКА и «Спартаком», который завершился победой армейцев со счетом 2:1. Его слова приводит РИА Новости.

«Ничего. Понравилось», — сказал Карпин.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее шансы «Динамо» на попадание в тройку призеров РПЛ назвали призрачными.