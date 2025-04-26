Шансы «Динамо» на попадание в тройку призеров РПЛ назвали призрачными

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал призрачными шансы команды на попадание в топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Думаю, у «Динамо» призрачные шансы на то, чтобы закончить чемпионат в тройке. Все клубы будут биться — концовка может быть очень нарядной, как в прошлом году», — сказал Колыванов.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее тренер «Динамо» разозлился на игроков в матче с «Зенитом».