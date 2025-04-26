ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся в топ-3 РПЛ

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл армейский клуб, когда на 44-й минуте отличился Сауль Гуарирапа. «Спартак» сравнял на 87-й минуте, Эсекьель Барко реализовал пенальти. Однако уже через две минуты Кристиан Бистрович снова вывел ЦСКА вперед.

Уже в компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил игрок «Спартака» Срджан Бабич, красно-белые доигрывали в меньшинстве.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее шансы «Динамо» на попадание в тройку призеров РПЛ назвали призрачными.