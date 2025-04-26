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«Локомотив» не смог обыграть «Ростов» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
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Telegram-канал ФК «Ростов»

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью на выезде с «Ростовом».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Ростова» мяч забил Кирилл Щетинин. Он отличился на 23-й минуте. На 75-й минуте Алексей Батраков сравнял счет ударом с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, имея в активе 45 очков. «Ростов» идет на седьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 58 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. На третьей строчке расположился московский «Спартак», у которого 50 баллов и игра в запасе против столичного ЦСКА.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Оренбургом». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Ростов» проведет матч следующего тура на выезде против «Химок». Игра состоится 4 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Отар Кушанашвили сделал громкое заявление о матче «Спартак» — ЦСКА.

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