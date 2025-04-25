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«Жалко Мостового»: Кушанашвили сделал громкое заявление о матче «Спартак» — ЦСКА

Журналист Кушанашвили пожалел Мостового в преддверии дерби «Спартак» — ЦСКА
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Известный российский журналист, болельщик московского ЦСКА Отар Кушанашвили заявил, что ему «заранее очень жалко» бывшего нападающего столичного «Спартака» Александра Мостового, который предсказал победу красно-белых в предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Кушанашвили приводит Legalbet.

«Учитывая потенциал ЦСКА, вряд ли будет неуместным (при всем моем клубном патриотизме) заявить, что предыдущий матч команда сыграла безобразно (армейцы проиграли «Спартаку» со счетом 0:2 на своем поле в рамках 14-го тура РПЛ. — «Газета.Ru»).

Но ведь «Спартак», не заслужив победу, но заслужив определение «истерический», отыграл еще хуже.

С другой стороны, это дерби всея Руси, когда «логика и безумие взаимоуничтожаются, заполняя антивеществом глаза бойцов». А это уже стихия ЦСКА, который не проиграет. И, конечно, заранее очень жалко судью и очень жалко товарища Мостового — нежного и диалектичного», — заявил Кушанашвили.

Мостовой, напротив, поставил на победу «Спартака». По словам бывшего нападающего, красно-белые набрали хорошую форму в весенней части РПЛ.

«В прошлом туре мы увидели ярчайший камбэк в исполнении команды Деяна Станковича. Москвичи горели со счетом 0:2, но вырвали победу у «Акрона» (3:2). Отмечу, что у «Спартака» много классных исполнителей в атаке, так что любому клубу РПЛ очень тяжело их сдержать», — сказал Мостовой.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее Мостовой разнес тренера команды-лидера РПЛ.

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