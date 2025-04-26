Следом и Погостнов аналогично отмечается в протоколе.
Батраков нарушает правила в центре поля.
Первый удар в матче наносит Константин Кучаев, мяч проходит мимо створа.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Раков.
«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Вахания, Игнатов, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Щетинин, Шанталий, Комличенко, Роналдо.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Начало матча — в 16.30 мск.