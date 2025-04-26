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Спорт

Первая игра из двух за четыре дня: «Ростов» против «Локомотива». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Ростов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги встречаются «Ростов» и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
1-й тайм
26 апреля 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10'

Следом и Погостнов аналогично отмечается в протоколе.

8'

Батраков нарушает правила в центре поля.

5'

Первый удар в матче наносит Константин Кучаев, мяч проходит мимо створа.

3'

Начало игры остается за гостями.

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Раков.

16:20

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Вахания, Игнатов, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Щетинин, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Начало матча — в 16.30 мск.

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